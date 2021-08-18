Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады 23 августа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в 16:00 23 августа в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - написала она.
Туний уточнила, что на заседании будет рассматриваться проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России (№5775).
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Накануне президент Владимир Зеленский призвал собрать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы депутаты рассмотрели как неотложный законопроект о большом гербе Украины.
Его в парламент Владимир Зеленский внес в этом году на День Конституции.
Депутатам представят вариант герба, где в центре изображен трезубец на щите. Слева от него – лев, как символ Галицко-Волынского княжества, а справа - воин-казак с ружьем с герба Войска Запорожского.
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