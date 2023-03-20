Его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского из фракции "Европейская солидарность".

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. Он отметил, что это решение поддержало 307 народных депутатов

"Генерал-лейтенант возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это была честь работать вместе с таким человеком в парламенте. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашему войску приумножить успехи", - написал Гончаренко.

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17 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Михаила Забродского.

В нем предусмотрено прекратить досрочно полномочия Забродского, избранного по списку партии "Европейская солидарность", в связи с поданным им заявлением.

В заявлении, которое датировано 10 марта, Забродский не указал причину сложения депутатских полномочий.

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") сообщил в Telegram, что генерал Забродский "уже давно помогает Генеральному штабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному".

Справка УНИАН. Во время антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году 95-я аэромобильная бригада под командованием Забродского выполняла задачи по блокированию городов Славянск и Краматорск, захватила и удерживала важный опорный пункт - гору Карачун.

В марте 2015 года был он назначен командующим Высокомобильных десантных войск Украины.

В ноябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Забродского новым командующим сил антитеррористической операции (АТО).

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