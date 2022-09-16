Лидеры двух стран провели переговоры в Самарканде (Узбекистан), где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 16 сентября провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран провели переговоры в Самарканде (Узбекистан), где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Сообщается, что встреча была за закрытыми дверями и длилась 40 минут. В частности обсуждался вопрос "зерновой сделки".

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Интересно, что когда начался брифинг, то кремлевский узурпатор ошибочно назвал Эрдогана премьер-министром, хотя тот - президент.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с участием 11 глав государств, среди которых президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, во время регионального саммита по вопросам безопасности в Самарканде.

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