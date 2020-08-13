"Людям скучно": нардеп от "Слуги народа" сделал неожиданное заявление о протестах в Беларуси и похвалил Лукашенко

Ранее этот же депутат поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко убежден, что в Беларуси сейчас протестуют люди из-за нежелания платить налоги.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

По словам Шевченко, этим людям, в частности молодежи, надоела стабильность.

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"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - считает депутат.

Нардеп утверждает, что протестующие в Беларуси "имеют на это право абсолютно". В то же время он задался вопросом относительно их требований от власти и президента Александра Лукашенко.

"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил депутат.

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Он также вспомнил свое недавнее поздравление Лукашенко с победой на выборах, заявив, что оно было сделано из "геополитических интересов Украины как государства".

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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