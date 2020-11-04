Прощайте, "советы"! Депутаты взялись за чистку законов от наследия СССР

Депутаты взялись за десоветизацию законодательства Украины, чтобы, наконец, отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, которыми кишит наше законодательное поле. УНИАН разбирался, стоит ли ожидать резких перемен после такой «чистки».

Народные депутаты озадачились чисткой украинского законодательства от советского наследия – нормативно-правовых актов периода СССР. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде группой парламентариев во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Любопытный момент – документ был подан в парламент в «день рождения Комсомола», а также совпадает с днем рождения самого Стефанчука.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в нашей стране существует огромный массив законодательных актов Союза ССР и Украинской ССР, применение которых не соответствует уровню общественной жизни, по крайней мере, тем реалиям, в которых живет современное украинское общество. К тому же, эта ситуация создает правовые коллизии в случаях, когда определенный круг общественных отношений регулируется актами законодательства Союза ССР и Украинской ССР, а не действующим законодательством нашей страны, или регулируется им фрагментарно.

«Это порождает ситуации, при которых, в случае отсутствия соответствующего нормативно-правового акта Украины, автоматически может быть применено законодательство Союза ССР и Украинской ССР... Красноречиво это иллюстрируется содержанием действующего Жилищного кодекса Украинской ССР, в преамбуле которого до сих пор возвеличиваются результаты победы Великой Октябрьской социалистической революции и ленинские идеи построения коммунистического общества, в частности, выбранный курс советского государства на реализацию Коммунистической партией программы жилищного строительства. На примере Жилищного кодекса Украинской ССР, который действует, начиная с 1983 года и по сегодняшний день, практически не претерпев изменений, затронутая проблема не нашла должного законодательного регулирования и практически игнорировалась законодателями в течение всех лет независимости Украины», - отмечают авторы документа.

Они предлагают отменить действие некоторых нормативно-правовых актов советского периода, которые «засоряют» отечественное законодательное поле.

«Мы предлагаем признать таковыми, что не применяются на территории Украины, около 15 тысяч законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР», - отметил Стефанчук.

По его словам, подготовка законопроекта продолжалась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и 7 тысяч актов Украинской ССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала.

«Так, в Кодексе законов о труде (1971 года) мы декларируем, что работники, уволенные в связи с избранием их на выборные должности в комсомольских(!) организациях, могут иметь льготы при восстановлении... Знали ли вы, что на сегодняшний день нет никаких актов, которыми бы отменялись или хотя бы каким-то другим образом было приостановлено действие четырех Конституций, которые действовали в советские времена на территории Украины? Как это ни странно, но актов, которыми бы они были однозначно отменены, мы не нашли», - подчеркнул первый вице-спикер.

Однако важные для Украины государственные акты, несмотря на их «советское» происхождение, должны остаться и служить на благо украинского народа, считают авторы нового законопроекта.

«Это и Акт провозглашения независимости Украины (1991 года), и Декларация о государственном суверенитете Украины (1990 года), и ратификация Устава ООН (1945 года), и акты о передаче Крымской области в состав Украины (1954 года), и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями, и многие другие должны оставаться частью законодательства Украины. Мы не пошли по пути тотальной отмены всех актов «советского периода». Мы вручную, селекционно, взяли весь массив «советского законодательства» и предложили убрать только законодательный хлам», - пояснил суть законопроекта Стефанчук.

Он считает, что народные депутаты должны поддержать эту инициативу, осознавая, что, к сожалению, за 30 лет ни Верховная Рада, ни правительство не смогли реализовать функцию законодательного «антивируса» и провести процедуру «десоветизации» украинского законодательства.

Стефанчук призвал Кабинет министров в течение следующих трех лет приобщиться к данному процессу: «По результатам нашей обработки, мы уже готовы передать Кабинету министров более пяти тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно, в пределах компетенции Кабинета министров, вскоре признать таковыми, что не применяются на территории Украины».

С аргументами народного депутата нельзя не согласиться. И все же, как идея парламентариев скажется на рядовых украинцах, стоит ли ожидать резких перемен после «чистки»?

Очистить нельзя оставить

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина считает, что идея верная. В основном, законопроект касается внесения изменений и дополнений в Кодекс о труде и Жилищный кодекс, а также отменяет ряд нормативных актов еще времен Советского Союза.

«По факту, это - рутинная работа по приведению законодательного поля в соответствие с Конституцией Украины и другой нормативной базой. И это хорошо, что законодатель вернулся к своей непосредственной работе. Также положительным является тот факт, что законопроект не углубляет своими действиями конституционный кризис, как это было с пакетом антикоррупционных законов и других правовых актов, которые и заложили основы для кризиса, который мы сейчас наблюдаем. Какого-либо влияния на экономику или благосостояние украинцев от принятия этого законопроекта я не увидел. Да и откуда ему взяться, когда мы изменим в отдельных законах слово «рабочий» на «работник», или исключим такие слова, как «комсомольский», из действующего законодательства? Обидно то, что мы продолжаем латать законодательство бывшего Советского Союза и бывшие советские институты, переименовывая, меняя слова и словосочетания, а не предлагаем собственной модели государства и экономического развития страны. Экономическую базу Советского Союза мы уже проели за 29 лет. И подобными изменениями мы не создадим основ для экономического роста», – отметил Дубина.

Экономический эксперт Олег Пендзин также считает, что идея законодателей вполне верная и никакого негатива в себе не несет.

«Если исходить из текста проекта закона, то он призван привести терминологию и нормы, которые используются в законодательных актах бывшего советского Союза, в соответствии с реалиями сегодняшней Украины. Часть норм действующих кодексов, принятых еще в СССР, явно устарели и не используются. Собственно, на это и направлен законопроект. Никаких негативных моментов ни для экономики, ни для людей, это не несет», - подчеркнул Пендзин.

По словам юриста ЮКК «Де-Юре» Натальи Ляшенко, большая часть законопроекта касается не реальных изменений, которые могут повлиять на действующее законодательство и практику правоприменения, а отмены тех актов, о существовании которых многие украинцы даже не подозревали, и которые не имеют никакого значения, независимо от того, действуют они или нет.

«К примеру, предлагается не применять на территории Украины Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 27 февраля 1924 года «Положение о типографии «Красная Печать». Что ж, это здорово! Другой вопрос, насколько эффективно такое использование времени и сил законодателя (по словам авторов законопроекта, его готовили почти год), учитывая наличие огромного количества пробелов и коллизий в актуальном законодательстве, с которым мы сталкиваемся каждый день», - подчеркнула юрист.

Что касается Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде, то, по словам Ляшенко, они не отменяются, более того, даже изменения, которые в них вносятся, в большей части «косметические».

«Так, в Кодексе законов о труде термин «работник» поменяют на «сотрудник», «владельца или уполномоченный им орган» - на «работодателя», а в Жилищном - ссылки на законодательство УССР заменяются на ссылки действующего законодательства Украины. Конечно, инициатива очистить действующее законодательство от пережитков прошлого, неработающих актов и привести более ранние нормативные акты в соответствие с актуальным законодательством является важной и правильной, но в данном случае следует не подменять понятия и не заниматься этой деятельностью ради нее самой. Важно понимать, к каким конкретно практическим последствиям приведет отмена либо внесение изменений в те или иные акты», - подытожила юрист.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного парламентского комитета, который вынесет вердикт в отношении его «жизнеспособности». И, возможно, уже очень скоро в нашем законодательстве не останется напоминаний о «великой» победе Октябрьской социалистической революции и воплощении в жизнь ленинских идей.

Нана Черная

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