Президент США Джо Байден и президент КНР Си Цзиньпин встретились на Бали в рамках саммита G20. И у них много тем для разговора. Ведь из-за экономических войн, противостояния в отношении Тайваня, а также попытки Запада привлечь Китай к применению антироссийских санкций отношения между двумя странами в последнее время существенно ухудшились. Кроме того, Пекин имеет много вопросов к Вашингтону, поскольку считает его основным конкурирующим центром, что подрывает могущество КНР.

В то же время обе страны имеют пространство для достижения договоренностей. Как было заявлено Си Цзиньпинем на 20-м съезде Коммунистической партии, Китай предпочел бы видеть мир двухполярным. То есть, по его мнению, именно к двухполярному миру должен двигаться будущий миропорядок после войны в Украине.

Не исключено, что во время переговоров на Бали стороны достигнут определенного взаимопонимания в части ядерного нераспространения

Еще один пункт этого двустороннего диалога касается глобальной безопасности. Китай считает войну РФ в Украине локальным конфликтом. Поэтому заинтересован в том, чтобы не допустить выхода этой войны за рамки противостояния в Восточной Европе.

Не исключено, что во время переговоров на Бали стороны достигнут определенного взаимопонимания в части ядерного нераспространения. То есть это будет общая позиция Вашингтона и Пекина о невозможности применения ядерного оружия в войне России против Украины. Это должен быть консолидированный месседж Пекина и Вашингтона, что в случае такого применения РФ "выгребет" все последствия: военно-технические, политические и экономические.

Можно ожидать, что Пекин будет неофициально доносить Москве, что в случае применения ядерного оружия в Украине, КНР будет действовать симметрично Штатам. То есть прекратит любое сотрудничество, ограничит инвестиции и закроет совместные проекты. Россия от этого существенно пострадает. Поэтому следует понимать, Китай может повлиять на Москву.

Еще один момент - стороны будут пытаться обсудить уменьшение напряжения в Тихом океане. Это означает, что Пекин будет требовать от Вашингтона повлиять на Тайбэй с целью недопущения реальных шагов к независимости Тайваня, сохранение статуса кво. А Вашингтон будет требовать от Пекина уменьшить военное напряжение в регионе.

Можно ожидать, что Пекин будет неофициально доносить Москве, что в случае применения ядерного оружия в Украине, КНР будет действовать симметрично Штатам

Следующая договоренность может быть достигнута в отношении Северной Кореи. Возможно, Байден и Си Цзиньпинь будут обсуждать то, что КНДР поставляет оружие России.

Конечно, что это не попадет в официальное коммюнике, как и любые тезисы о намерении сторон повлиять на действия КНДР. Скорее, от Китая будут требовать повлиять на Пхеньян в части прекращения испытания баллистических ракет, а также снять напряжение и подтолкнуть Пхеньян к политике "солнечного тепла". Также речь будет идти о прекращении ядерной программы КНДР и вопросах недопущения испытания Северной Кореей ядерного оружия.

Все это - та повестка дня, которую будут обсуждать. Львиная доля вопросов касаются экономики. В частности, прекращение торговых войн, снятие преград, которые по мнению Пекина Вашингтон искусственно создает для китайских товаров и компаний на мировых рынках. А также снижение требований к китайским компаниям в части безопасности и прекращение недобросовестной конкуренции. Это особенно касается ІТ-индустрии. Ведь Китай является очень зависимым от обмена технологиями.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества