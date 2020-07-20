Пристайко назначили послом Украины в Великобритании

4 июня Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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Соответствующий указ №287/2020 появился на сайте главы государства в понедельник, 20 июля.

Указом №286/2020 президент уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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