Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о поддержке усилий Украины по вступлению в Европейский союз.
По словам Фиалы, необходимо четко объяснить, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран, пишет издание Novinky.
"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал политик.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время.
В то же время, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС хотел бы, чтобы Украина со временем стала его частью, однако решение о вступлении новых стран принимают страны-члены, которые не обязательно должны соглашаться со взглядами ЕС.
На сегодня Украина еще не имеет статуса страны-кандидата в ЕС.