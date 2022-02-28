По словам политика, сейчас сложилась нестандартная ситуация.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о поддержке усилий Украины по вступлению в Европейский союз.

По словам Фиалы, необходимо четко объяснить, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран, пишет издание Novinky.

"Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал политик.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время.

В то же время, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС хотел бы, чтобы Украина со временем стала его частью, однако решение о вступлении новых стран принимают страны-члены, которые не обязательно должны соглашаться со взглядами ЕС.

На сегодня Украина еще не имеет статуса страны-кандидата в ЕС.

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