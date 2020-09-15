В профильном комитете ВР озвучили основные пункты принятого заявления.

В комитете Верховной Рады по внешней политике было представлено несколько различных проектов заявлений по ситуации в Беларуси, но выбрали именно тот, который является наиболее взвешенным.

Об этом заявил председатель комитета Александр Мережко в эфире канала "Украина 24".

"В нашем комитете было представлено несколько разных проектов (заявления украинского парламента о ситуации в Беларуси - ред.), и мы выбрали тот, который является наиболее взвешенным. Речь идет о том, что мы призываем к тому, чтобы в Республике Беларусь состоялся диалог, чтобы власть наладила диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации", — сказал он.

Мережко перечислил основные пункты принятого заявления.

"Мы считаем, что официальное обнародование результатов выборов президента не отражает реального волеизъявления белорусского народа. Также мы высказываем тезис о недопустимости привлечения или вмешательства Российской Федерации и ОДКБ для нормализации ситуации. Одним из вариантов разрешения кризиса могло бы быть проведение новых выборов, уже под мониторингом представителей уважаемых международных организаций. То есть мы призываем к мирному и рациональному решению", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк