В комитете Верховной Рады по внешней политике было представлено несколько различных проектов заявлений по ситуации в Беларуси, но выбрали именно тот, который является наиболее взвешенным.
Об этом заявил председатель комитета Александр Мережко в эфире канала "Украина 24".
"В нашем комитете было представлено несколько разных проектов (заявления украинского парламента о ситуации в Беларуси - ред.), и мы выбрали тот, который является наиболее взвешенным. Речь идет о том, что мы призываем к тому, чтобы в Республике Беларусь состоялся диалог, чтобы власть наладила диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации", — сказал он.
Мережко перечислил основные пункты принятого заявления.
"Мы считаем, что официальное обнародование результатов выборов президента не отражает реального волеизъявления белорусского народа. Также мы высказываем тезис о недопустимости привлечения или вмешательства Российской Федерации и ОДКБ для нормализации ситуации. Одним из вариантов разрешения кризиса могло бы быть проведение новых выборов, уже под мониторингом представителей уважаемых международных организаций. То есть мы призываем к мирному и рациональному решению", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
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