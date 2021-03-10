Речь идет не только о российской агрессии, но и о борьбе с коррупцией и монопольными интересами отдельных лиц, которые пытаются подорвать эффективность антикоррупционной инфраструктуры.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин назвала две главные проблемы, которые мешают развитию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на мероприятии Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", посвященном презентации Киевским форумом по безопасности документа"12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

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Дипломат напомнила, что администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что Соединенные Штаты остаются преданными Украине как одному из ближайших партнеров и друзей. "И мы продолжаем сотрудничать по всем направлениям наших широких взаимных отношений", - сказала Квин.

При этом она отметила, что США могут помочь Украине в таких двух приоритетных вопросах, как урегулирование конфликта на востоке Украины и борьба с коррупцией. По словам Квин, коррупция "является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины".

По ее убеждению, президент Владимир Зеленский, пытаясь найти решение этих двух приоритетных вопросов, столкнулся с определенными проблемами.

"Я думаю, мы все можем признать это: что касается процесса достижения мира - попытки Украины оживить переговоры были в основном заблокированы российской неуступчивостью, а касательно борьбы с коррупцией - мы стали свидетелями упорного противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение", - подчеркнула Квин.

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"Эти монопольные интересы также проводят широкую кампанию дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию порядка реформ в Украине и ее курса на Запад", - подчеркнула дипломат.

При этом, как сказала Квин, несмотря на проблемы, ей дает надежду тот факт, что некоторые ключевые и долгожданные реформы в Украине продвигаются вперед.

"Ожидается, что земельная реформа будет воплощена этим летом, впервые создавая рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины. Реформа Службы безопасности была принята в первом чтении в парламенте, и недавно президент обязался проводить комплексную судебную реформу - очень необходимый шаг для уменьшения коррупции в Украине", - сказала она.

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут сотрудничать с Украиной по всему спектру двусторонних интересов.

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной с целью развития и укрепления независимых институтов, таких важных для сохранения и защиты подотчетности в любой демократии. Начиная от Национального банка и антикоррупционных органов и заканчивая судебной системой - вредное воздействие особых интересов невозможно обуздать без сильных независимых институтов", - отметила Квин.

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Автор: Виталий Саенко