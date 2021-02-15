Сергей Камышев скончался на 65-м году жизни.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали украинского посла в Китае Сергея Камышева и отреагировали на комментарий по поводу этого экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Ранее тот, комментируя смерть дипломата, эмоционально заявил, что его "терроризировали" увольнением. Кто именно это делал - Богдан не уточнил.

В МИД это отрицают.

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"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

Камышева, говорит Николенко, в МИД знали исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине. Он сделал много для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека "стала шоком", говорит спикер.

Сергей Камышев умер: что известно о смерти украинского посла в КНР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт.

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Автор: Юрий Годован