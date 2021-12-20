В настоящее время Петр Порошенко находится за границей.

Пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко послали сообщение о подозрении в государственной измене.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Порошенко было объявлено о подозрении в государственной измене. Поскольку он находится за пределами Украины, то подозрение ему было отправлено по месту жительства, регистрации и работы.

Читайте такжеПорошенко после побега от ГБР улетел за границу: СМИ узнали интересную деталь (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

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Автор: Дмитрий Хилюк