В США осудили "голосование" за поправки Путина в оккупированном Крыму
Посольство Соединенных Штатов Америки выразило обеспокоенность проведением голосования в оккупированном Крыму по поправкам в Конституцию России, что является нарушением суверенитета Украины.
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Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в очередной раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 1 июля в РФ прошло основное голосования по поправкам в Конституцию.
Внесение изменений в Конституцию Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
Как сообщал УНИАН, Евросоюз не признает "голосование" за изменения Конституции РФ в оккупированном Крыму.
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