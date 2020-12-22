К организации похорон также привлекут волонтеров.

Правопорядок во время церемонии прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом будут обеспечивать сотни правоохранителей.

Как сообщает "Суспільне", об этом рассказала спикер полиции области Оксана Калмыкова. По ее словам, возле Харьковского театра оперы и балета будут дежурить полицейские и нацгвардейцы, правоохранителей также привлекут к охране порядка на кладбище.

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Калмыкова уточнила, что общественный порядок возле Оперного театра будут охранять 284 полицейских и 150 бойцов Нацгвардии. На кладбище - до 130 полицейских.

На брифинге 21 декабря секретарь горсовета Игорь Терехов выразил уверенность, что порядок на церемонии полиция обеспечит. К организации также привлекут волонтеров.

Ранее стало известно, что 23 декабря в связи с похоронами в центре Харькова перекроют несколько улиц в частности Сумскую.

Кернес умер - что известно о смерти мэра Харькова

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Вечером 21 декабря его тело доставили в Харьков.

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Автор: Юрий Годован