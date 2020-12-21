Прибытие самолета из Берлина ожидается ориентировочно в 19:00.

Самолет с телом харьковского городского головы Геннадия Кернеса прибудет из Берлина в Харьков сегодня, 21 декабря, вечером.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

"Мы ожидаем прилет самолета из Берлина с телом Геннадия Адольфовича сегодня ориентировочно в 19:00", - отметил он.

Терехов напомнил, что похороны мэра состоятся 23 декабря.

"Утром будет отпевание в Благовещенском соборе, прощание с Геннадием Адольфовичем пройдет в фойе Харьковского оперного театра. После чего его похоронят на втором кладбище", - рассказал секретарь горсовета.

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По его словам, 23 декабря в связи с похоронами в центре Харькова перекроют несколько улиц, в частности Сумскую.

"Мы понимаем, что это рабочий день. У нас будет объявлен траур… Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города", - проинформировал Терехов.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Светлана Макринская