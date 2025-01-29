Александр Маркушин, который 27 января был отстранен от должности городского головы Ирпеня, является фигурантом 18 уголовных производств, среди которых незаконное лишение свободы и пытки людей, мошенничество, подделка документов и хищение средств местного бюджета разрушенного Ирпеня, сообщают СМИ.

24 января суд избрал Маркушину меру пресечения в виде содержания под стражей, а 27 января отстранил его от должности мэра Ирпеня. В уголовных производствах, в которых фигурирует Маркушин, на посту мэра он угрожал свидетелям, увольнял их и уничтожал документы и доказательства.

По информации СМИ, среди основных производств уголовного кейса Маркушина:

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- № 62022000000000193, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - Пытки, похищение человека, разбой, завладение имуществом по факту незаконного лишения свободы, завладение имуществом и транспортным средством гражданина;

- № 42023112320000784, ч.1. ст. 239 - Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды;

- № 12024111040001090, ч. 2 ст. 332 - Организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;

- № 12024111050000987, № 42024110000000129 - ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 - Хищение средств местного бюджета путем начисления завышенных зарплат;

- № 12022111040000482, ч. 2 ст. 357 - Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества.

- № 12024111040000895, ч. 4 ст. 190 - Мошенничество.

- № 12024111040000647 - Невыполнение обязанности по взысканию паевых взносов с застройщиков;

- № 12024111040000647, ч. 1 ст. 364 - Злоупотребление властью или служебным положением.

Также по два производства, в которых фигурирует отстраненный мэр, является присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (№ 12023110000000665, № 2023111040001176) и подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (№ 12024111040001486, № 12025111040000044).