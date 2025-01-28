Суд отстранил Маркушина от должности мэра Ирпеня

Сегодня Печерский районный суд отстранил Александра Маркушина с должности Ирпенского городского головы в рамках уголовного производства по организации незаконного выезда из Украины в условиях военного положения.

По информации СМИ, Маркушин является фигурантом более 10 уголовных производств, по которым систематически уничтожались доказательства и документы, находившиеся в распоряжении исполкома Ирпенского горсовета, с целью избежания от уголовной ответственности группы чиновников.

При этом имели место угрозы свидетелям, демонстрация им материалов уголовных производств и "пожелания" отказаться от показаний с намеками свидетелям, что "все под контролем в прокуратуре".

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Используя служебное положение, Маркушин систематически осуществлял давление на свидетелей, отстранив двух заместителей городского головы, которые дали показания в уголовных производствах.

Мэр Маркушин уволил заместителя городского головы, а другим свидетелям начислял заведомо меньшую зарплату.