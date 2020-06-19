Омелян пожаловался на НАБУ за объявленное подозрение: "очередной сюрприз"

Экс-чиновник считает, что ничего не нарушал, а занимался дерегуляцией.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал «очередным сюрпризом» объявленное ему подозрение детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Читайте такжеОмелян объяснил, почему в Украине не был реализован обещанный им проект HyperloopСвое мнение по этому поводу он написал в Facebook.

«В прошлую пятницу я был приглашен в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве относительно снижения правительством портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году, – отметил он. – Поскольку, в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу. Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству».

Свои действия Омелян считает «дерегуляцией» и снижением давления на бизнес.

«Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2... Владимир Зеленский, спасибо». – подытожил экс-чиновник.

Как сообщал УНИАН, Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривень.

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