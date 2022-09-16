Он заявил, что в конце всегда приходится платить по счетам.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что осень 2022 года будет последней для путинского режима.

Об этом он написал у себя в Twitter

"Последняя осень… для российских самодержцев", – написал советник главы ОП.

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Свое мнение он аргументировал тем, что "НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает".

"На саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, во время неформальных бесед Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане российского президента Владимира Путина и его приспешника Александра Лукашенко заметно обходили вниманием. На видео прогулки участников саммита по улицам Самарканда Путина вообще не было в поле зрения.

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