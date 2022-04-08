ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили уже 18,9 тысячи личного состава врага.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает слова представителя Путина Дмитрия Пескова об "огромных потерях" россиян в Украине "нервной реакцией" РФ на неудачи на фронте.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Последние две недели вообще "топы" российские, номенклатура российская, политическая элита делают какие-то странные заявления. То есть, они вообще не понимают, что происходит, потому что уже практически полтора месяца идет война, у которой у них шансов одержать победу в том виде, как они себе это планировали, со всеми своими понтами, нет", - подчеркнул Подоляк.

От россиян, говорит Подоляк, поступают предложения каких-то уступок.

"Я скажу так: господин Песков просто показывает, что они не понимают, как это все закончится для них с точки зрения, что они должны потерять гораздо больше, чем потеряли бы, если бы заканчивали бы, например, неделю назад. И это все нервная реакция РФ, российской элиты", - пояснил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, Москва сейчас рассчитывает на успехи в боях за Донбасс, чтобы "вести себя на переговорах более нагло", но "все готовы поставить РФ на место": "И после того еще раз сделать более стратегические наши переговорные позиции - и получить то, что Украина должна получить в результате российско-украинской войны".

Что предшествовало

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами Sky News признал огромные потери армии РФ в войне с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска с начала полномасштабной войны уничтожили уже 18,9 тысячи личного состава врага. В РФ эти данные не спешат подтверждать.

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