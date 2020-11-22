По мнению эксперта, избрание Байдена несет в себе как хорошую, так и плохую новость для Украины.

Вступление новоизбранного президента США Джо Байдена в должность не означает автоматически усиленного внимания к проблемам Украины, которая борется с российской агрессией.

Как отметила во время Киевского форума в эфире телеканала "Украина 24" президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова, избрание Байдена несет в себе как хорошую, так и плохую новость для Украины.

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"Без сомнения, что новоизбранный президент Байден и новоизбранный вице-президент Камала Гаррис примут присягу 20 января. Здесь есть и хорошие новости, и плохие новости о будущей политике США в отношении вашего региона. Хорошая новость заключается в том, что мы знаем, что Байден очень горячо относится к этому региону и, безусловно, он отвечал и за Украину в частности, когда был вице-президентом при администрации Обамы. Я думаю, что этот регион будет иметь должное внимание со стороны Соединенных Штатов", - рассказала Полякова.

Плохая новость, по ее словам, заключается в том, что в приоритете администрации Байдена прежде всего тяжелые внутренние проблемы.

"Конечно, будет трудно найти аргументы, почему эта новая администрация должна будет сосредоточиться как на приоритете в этих странах, о которых мы говорим сегодня. С учетом большого количества внутренних приоритетов и других внешнеполитических приоритетов. Это прежде всего Китай, изменение климата, поддержка демократии", - рассказала эксперт.

Как отметила Полякова, потенциальная опасность в том, что "очень трудно этот регион поставить на первое место в приоритете новой администрации".

Выборы президента США-2020

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома.

Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.

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Автор: Андрей Василюк