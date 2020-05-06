Зеленский ответил на петицию об увольнении и привлечении к ответственности Ермака

Глава государства рассказал, для чего Ермак принимал участие в Минских переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию, автор которой просил уволить руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте президента.

Петиция была подана 1 апреля и за месяц она успела набрать необходимое для рассмотрения количество подписей - более 25 тысяч. Зеленский поблагодарил ее автора на "выраженную гражданскую позицию".

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Объясняя решение относительно ТКГ в Минске о возможном создании Консультативного Совета, президент пояснил, что подписанный документ носит декларативный характер и не легитимизирует субъектность оккупированных территорий Донбасса, а также не меняет статус России в переговорном процессе.

Зеленский напомнил, что Ермак посещал заседания переговорной группы в Минске для оценки выполнения договоренностей "нормандского" саммита. "Отдельно следует отметить, что во время встречи 11 марта 2020 года были достигнуты договоренности и относительно других важных вопросов - обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье", - говорится в тексте ответа.

"Указанные меры направлены на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, защите прав и свобод украинских граждан", - уверяет глава государства, напоминая, что руководитель ОП назначается на срок полномочий президента.

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"Относительно высказываний относительно А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей Ермака и Кучмы под протоколом с боевиками.