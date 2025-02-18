Экстренный саммит во Франции, на котором так много говорили об Украине, на самом деле был не о нас, а о том, как ЕС (самые влиятельные страны ЕС) будут сосуществовать с США. Мы не являемся центром этого обсуждения. Но мы - весомый элемент обсуждения.

На что стоит обратить внимание сейчас?

Во-первых, во Франции не принимали никаких решений, потому что их просто не существует. Европа понимает, что Трамп им предлагает сделку:

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- отрыв от КНР;

- перенос части технологий в США;

- резкое увеличение расходов на безопасность (Украина проходит по этой статье);

- Трамп оставит Россию, как страшилу (но потом), оставит часть своих войск в Европе и не развалит НАТО. Проще говоря, не выход США из НАТО - это его пряник.

Что с этим делать, ЕС не имеет четкого ответа. Я считаю, что в относительно короткой перспективе по большинству пунктов они согласятся на условия Трампа.

Но о чем мы должны помнить: украинский вопрос может быть выставлен на торги. Сейчас европейцам выгодно иметь нас в периметре своей безопасности. Так, я думаю, будет и дальше, но мы, повторюсь, элемент их торговли с США, а не единственный, хоть и важный вопрос.

Во-вторых, переговоры Россия-США в Эр-Рияде - это намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана (в широком смысле - от собственно Ирана до хуситов) до более глобальных вопросов в Африке. В то же время уже сейчас понятно, что Трампу нужна:

- слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;

- Россия, которая потеряет полностью энергетический рынок ЕС и, похоже, может потерять большую долю нефтяного рынка Индии и, возможно, даже Китая.

- Россия, которая уменьшит свои аппетиты в КНДР;

- пряником, повторюсь, станет символическое включение в определенные мировые процессы и статус "Европа нас боится".

В-третьих, стартовые переговорные условия Украины не самые лучшие. Ведь в пакете безопасности и территориальных вопросов, как равное стоит избирательный вопрос (кто будет принимать участие в выборах и по каким правилам будут идти эти выборы).

Плюс, на старте мы имеем не лучшие отношения с командой Трампа.

Я неоднократно говорил о том, что наши переговоры должны строиться вокруг красных линий:

- мы не можем согласиться на нейтральный статус (речь не о НАТО, в которое нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах);

- мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ;

- мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК;

- мы должны иметь подписанный план на 5-7 лет о поставках нам определенной номенклатуры вооружения;

- мы не признаем аннексированные территории российскими.

Все остальное, и особенно миротворцы - это антураж. А относительно заявлений россиян Лаврова и Небензи о том, что мы должны выйти из Херсона и Запорожья - не рефлексируйте. Этого не будет. Что точно будет, так это, исходя из нашей слабой переговорной позиции сейчас, россияне попытаются срывать первый раунд переговоров нашими руками. Это - главная угроза нынешнего переговорного трека.

Вадим Денисенко, политолог