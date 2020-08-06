Кравчук назвал возможную альтернативу для Киева на случай провала переговоров по Донбассу

Украина может запустить подписание нового Будапештского меморандума, считает глава делегации Украины в ТКГ.

В случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

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Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению первого президента, к документу должны присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желании", а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – резюмировал первый президент.

Как известно, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.

Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сменив на этой должности Леонида Кучму.

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