Кравчук допустил более широкое применение русского языка на Донбассе (видео)
Руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ по ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.
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"Исходя из Конституции и европейских документов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона", - отметил Кравчук в интервью «Украинскому радио».
По его словам, о предоставлении русскому языку статуса государственного речь не идет.
Глава украинской делегации напомнил, что Конституция Украины гарантирует право национальных меньшинств на развитие и применение своего языка.
"Но там нигде не написано о втором государственном языке. Нигде", - подчеркнул он.
При этом, по мнению Кравчука, только языком вернуть Донбасс не получится.
Переговоры по Донбассу
- Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму.
- Ранее Кравчук заявил, что в случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.
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