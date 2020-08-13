Кравчук допустил более широкое применение русского языка на Донбассе (видео)

По его словам, речь о предоставлении русскому языку статуса государственного не идет.

Руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ по ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.

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"Исходя из Конституции и европейских документов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона", - отметил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

По его словам, о предоставлении русскому языку статуса государственного речь не идет.

Глава украинской делегации напомнил, что Конституция Украины гарантирует право национальных меньшинств на развитие и применение своего языка.

"Но там нигде не написано о втором государственном языке. Нигде", - подчеркнул он.

При этом, по мнению Кравчука, только языком вернуть Донбасс не получится.

Переговоры по Донбассу

Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму.

Ранее Кравчук заявил, что в случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

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Автор: Дмитрий Захаров