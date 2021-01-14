Спикер украинской делегации в ТКГ дал оценку прошлогодним переговорам.

Договоренности Парижского саммита 9 декабря 2019 года реализованы лишь частично.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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На вопрос, что было осуществлено после договоренностей "нормандской четверки" в Париже год назад, спикер украинской делегации в ТКГ ответил: "Наша делегация признает парижские договоренности такими, которые были осуществлены частично. Два обмена пленными являются лучшим и самым большим достижением еще прекращение огня – относительное, но все-таки. Мы открыли КПВВ 10 ноября. С нашей стороны они до сих пор работают. То есть мы создали дополнительные условия, чтобы бороться за умы и сердца людей с той стороны линии разграничения. Что можно было еще сделать – дополнительные участки разведения войск, разминирования, открытия КПВВ и обмен пленными. К сожалению, это продвигается по миллиметру".

По его словам, в том, что процесс мирного урегулирования идет очень медленно, виноват Кремль.

"Российское руководство должно решить, хотят ли они, и как выполнять минские и парижские договоренности. Потому что и Франция, и Германия признали, что Украина делает сильные шаги для выполнения всего комплекса договоренностей в "минском" и "нормандском" форматах", - заявил Арестович.

Также он прокомментировал последнюю встречу в "нормандском формате" на уровне политических советников глав государств:

"Главные усилия были сосредоточены на вопросах безопасности. Насколько я понял, как говорит господин Козак (замглавы администрации президента РФ - ред.), Россию в первую очередь интересует политический аспект – порядок проведения выборов и тому подобное. Наша позиция заключается в том, что сначала безопасность, а потом – политика".

Нормандский формат: встреча советников

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: Андрей Василюк