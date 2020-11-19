Депутат уверяет, что чувствует себя хорошо.

Народный депутат Андрей Парубий (фракция "Европейская солидарность") получил положительный результат теста на короновирус.

Об этом он написал в Facebook.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни", - сообщил Парубий.

Он заметил, что чувствует себя хорошо, однако "полностью самоизолируюсь".

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Ранее сегодня Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.

Обыски в Музее Революции достоинства: что известно

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у него дома сообщил директор музея.

Впоследствии прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что "измены" нет.

Кроме Парубия, на допрос также вызвали мэра Киеве Виталия Кличко.

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Автор: Надя Пришляк