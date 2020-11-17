Истец Виктор Шарий просит суд обязать Министерство юстиции обратиться в суд с иском о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСИЗО в подарок: активисты приобрели "билеты" для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии «Партия Шария». Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и считает, «что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия», говорится в заметке.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Ранее стало известно, что в Минюсте инициируют процесс запрета деятельности партий ОПЗЖ и Шария.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк