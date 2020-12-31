Пальцем в небо. Насколько правдивы предсказания астрологов

Супер-популярной информацией накануне любого нового года становится астрологический прогноз. Но мало кто интересуется, а чем заканчивались прошлогодние предсказания? Какая их часть оказалась хотя бы немножечко правдой?

Одна из неизменных новогодних традиций – просмотр гороскопа на следующий год. Что нам готовит год Белого металлического Быка? Возьмут ли его за рога Овны, не забодает ли он Козерогов, польются ли блага из рога изобилия на Рыб? Мы ждем, что ось ретроградного Меркурия и черной Луны ясно обозначит линию судьбы… Но, давайте посмотрим на точность прогнозов. Что нам обещали астрологи в декабре 2012-го или в начале 2013-го годов? Что им рассказывали звезды о закате и восходе политиков? Какие прогнозы они давали год назад? Предупреждали ли нас о пандемии?

Год Черного Ворона пролетел мимо Путина

По предновогодней популярности в интернете с Павлом Глобой может соперничать только оливье. В этом декабре астролог рассказывал российским СМИ, что 2021 год станет более удачным и стабильным, чем текущий. Охотно верим, менее удачный вообразить трудно.

Но… давайте переместимся в 2009-й. Финансовый кризис продолжает быть самой больной темой, и астролог предупреждает, что доллар ожидают «очень нелегкие времена», особенно в 2017-м. «Вообще, долларами будут обклеивать стены. Доллар – уже несуществующая валюта», - заглядывает в будущее Павел Глоба.

Далее – ноябрь 2012 года. Астролог рассказывает: «В годы Черного Ворона происходят революции, изменяющие все развитие человечества – такие, например, как Великая французская или Октябрьская, 1917 года, в России… 2013 год чреват для России серьезными социальными потрясениями, возможно, даже государственным переворотом».

Тут стоит обратить внимание на фирменную размытость формулировок: «чреват», «возможно». Можно ли давать более четкие прогнозы? Можно. Оцените расчеты Михаила Левина, ректора Московской академии астрологии, которые он сделал в 2010 году: «Либо Владимир Путин не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2012 года, либо проиграет». Позже Левин переносит дату ухода Путина на 2016 год. И, наконец, его прогноз для РФ на следующий год: «Возможна смена власти. По-старому будем жить год, максимум, полтора года».

Сейчас без труда можно найти прогнозы на 2021 год, в котором астрологи видят Путина то ли на пенсии, то ли в мавзолее. В таком упорстве есть определенная логика. Если каждый год писать о смене власти в Кремле, то рано или поздно «пророчество» сбудется.

Прогнозы в декабре 2013: «Евромайдан сойдет на нет»

Но вернемся к Павлу Глобе и его прогнозам на 2013-й, уже для Украины.

«Тут, к счастью, все будет более или менее спокойно. Конечно, перетягивание политического каната между правящей партией и оппозицией продолжится, но это совершенно нормальный процесс. Что же до каких-то катастроф и потрясений, то их, скорее всего, не случится», - пророчил Павел Глоба в ноябре 2012-го.

А что же украинские астрологи?

«Евромайдан сойдет на нет. Революционной ситуации с астрологической точки зрения сейчас нет, она не созрела. Хотя ситуация нестабильности продлится, как минимум, до июня-июля месяца, в том числе и протестная ситуация», - отмечал в декабре 2013-го астролог Константин Дараган.

Его собрат по хрустальным шарам Игорь Никишин видел будущее в не менее интересном ракурсе: «Могу сказать достаточно уверенно: судя по картам Украины и Януковича, до 2015 года президент (имеется в виду беглый президент, – УНИАН) сохранит свои полномочия», - рассказывал астролог в январе 2014-го.

Той же зимой нумеролог Людмила Савина, ссылаясь на дату рождения Кличко, уверяла, что президентство - не для него, и ему не придется управлять даже городом.

Но неужели ни у кого из наших астрологов не было предчувствия революции? Были.

«Фактически в 2012 году мы приблизимся к революционной ситуации. Не допустить ее - это одна из задач власти», - говорила астролог Елена Максимова в декабре 2011-го.

От Донбасса до Нагорного Карабаха: «Войны не будет, никакой «сдачи земель» тоже».

Весной 2014-го одно из донецких СМИ сделало подборку с цитатами тех, «кто умеет заглянуть в день грядущий». В ней победитель четвертой «Битвы экстрасенсов» Сергей Лаврентюк пообещал Украине целостность. Астролог из Горловки Александр Овчаренко пространно рассуждал об парламентаризме, и видел угрозы только в Верховной Раде. Некая «Казахстанская Ванга» Вера Лион тоже не говорила о войне: «Долго не будет примирения, столкновения будут усиливаться, примирить невозможно. Выборов 25 мая не будет». Харьковскому эзотерику Роману Доли явно не хватило просветления: «С конца мая 2014 года Юг и Восток Украины уходят под протекторат России. Дальше наблюдается устойчивый рост экономики и политическая стабильность этих регионов».

Нельзя сказать, что связь со Вселенной у астрологов сбивается только в нашей стране. В других странах астрологи столь же «точны» в прогнозах. «Войны не будет, никакой «сдачи земель» тоже», - уверяла армянский астролог Люся Акопян в прошлом году.

Еще один армянский астролог-эзотерик Гурген Ованнисян в декабре 2019-го заявил: «2020–2021 годы могут быть очень прорывными в вопросе урегулирования карабахского конфликта. В любом случае, до 2021 года есть определенная ясность».

Зеленский: то ли Солнце, то ли Уран в знаке Весов.

При желании можно найти астрологов, которые предсказывали Трампу второй президентский срок. В 2019-м наши специалисты или верили социологам, или были точнее в расчетах. О последних стоит упомянуть отдельно:

«Планета неожиданностей и обновлений Уран вошла в знак Тельца, который характеризует Украину – это и ознаменовало приход в политику Владимира Зеленского», - рассказывала Марина Скади.

И оцените расчеты астролога Влада Росса: «Когда я делал гороскоп для страны на год, то увидел восходящее солнце. Солнце означает творчество. Поэтому я уже тогда говорил, что президентом должен стать артист».

Но, оказывается, он также же видел и Юлию Тимошенко во втором туре. «Во второй тур точно проходит Стрелец (знак зодиака Тимошенко, – УНИАН). В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец», - предсказывал астролог несколько лет назад.

Естественно, при желании любые нестыковки и ошибки прогнозов можно объяснить. Тот же Влад Росс любит повторять формулу: «Звезды склоняют, но не обязывают».

Грядет год астрологов, «предсказавших пандемию»

В сети без труда можно найти предсказания о курсе доллара, победителях Чемпионата мира по футболу, новых потрясениях и катастрофах. Но чего не найти в прогнозах украинских астрологов, сделанных год назад, так это слов «вирус» или «пандемия».

По размытости формулировок наши астрологи могут соперничать с Вангой. Так, астропсихолог Валентина Виттрок, казалось, тонко чувствует вибрации високосного года, рассказывает о нем: «Может принести самые разные испытания — лишения, страдания, трудности и жизненные обстоятельства, которые ставят людей в зависимость от них».

Она как будто видела начало революции в Беларуси: «Правители, против которых выйдут на борьбу народные массы, будут держаться за власть всеми возможными способами». Но следующая ее фраза обнуляет прогноз: «Впрочем, протестующие, судя по всему, тоже продемонстрируют не самые лучшие свои качества — склонность к жестокости и коллективному террору».

Прогноз астролога Любови Шехматовой для разных знаков зодиака в 2020-м сейчас выглядит издевкой. Тельцам она советовала: «Будьте коммуникабельны, активно перемещайтесь в пространстве»; Весам: «Сидеть квочкой противопоказано»; Скорпиону: «Очень полезно путешествовать, выбирайте дальние и самые смелые маршруты»… Путешествия в 2020 году стали возможны, разве что, по Украине.

Впрочем, нестыковки в астропрогнозах – отнюдь не ноу хау Украины. The New York Times еще в мае выпустил статью с заголовком «Убьет ли коронавирус астрологию». На всех континентах недоумевали, почему звезды рассказывали людям об успехах в карьере и бизнесе, а не о локдауне?

Вместе с тем, просмотры астропрогнозов во всем мире только растут. Можно смело утверждать, что мы вошли в новую эру, но не из-за того, что Сатурн и Юпитер уже в Водолее. Информации много, но мы доверяем тому, что резонирует с наши настроениями и убеждениями. Темп поглощения контента такой, что факт-чекингом занимаются лишь немногие «гурманы». Ну, кто полезет искать первоисточник новости о «гениальном пророке-подростке из Индии» Абигья Ананде, который «предсказал» коронавирус?

И без гадалки понятно, что в следующем году каждый второй астролог добавит к своим титулам «предсказавший (ая) пандемию COVID-19». Темные годы позволят астрологам, гадалкам, экстрасенсам выйти на новый финансовый уровень. И поможет им в этом не соединение Плутона и Сатурна, а безграничное невежество населения Земли.

Влад Абрамов

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