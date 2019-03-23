Астролог рассказал, кто попадет во второй тур президентских выборов

Масштабные фальсификации могут кардинально изменить результаты выборов в Украине.

Звезды сулят выход во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Во второй тур точно проходит Стрелец. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно", - отметил Росс, напомнив, что под знаком Стрельца родилась Юлия Тимошенко.

По слова астролога, большие шансы побороться за президентское кресло во втором туре есть также у Владимира Зеленского.

"У Зеленского просто звездная комбинация. Его ждет невероятная удача в марте и апреле 2019 года. Именно он должен победить на президентских выборах в Украине", - отметил эксперт.

Единственное, что может помешать Зеленскому пройти во второй тур, по мнению Росса, это - масштабные фальсификации. В этом случае во второй тур пройдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе

"Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть", - отметил астролог.

"Звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью "бабла" меняют все – против "бабла" не попрешь", - добавил эксперт.