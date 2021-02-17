Заместитель председателя фракции «СН» надеется, что на этой неделе процесс вакцинации в Украине всё же начнется.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявляет о росте количества народных депутатов, которые хотели бы отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос о том, что некоторые депутаты их фракции считают необходимым отправить Степанова в отставку из-за задержки с началом вакцинации, Кравчук отметила, что это не является позицией фракции, а лишь позицией отдельных народных депутатов.

«Но я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые бы уже хотели отправить Степанова в отставку, - их становится больше. Поэтому мы пока, конечно, наблюдаем, очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр Степанов, вакцинация все же начнется. Или, по крайней мере, мы получим эту партию вакцин", - сказала она.

По ее словам, потом понадобится хотя бы несколько недель, чтобы понаблюдать, как будет организовано весь этот процесс.

«Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно ставить этот вопрос. Но, по крайней мере, на обсуждение во фракции. Я против того, чтобы выходить в публичную плоскость до обсуждения внутри фракции», - добавила Кравчук.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если до конца недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера". Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

До конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: Татьяна Поляковская