Степанов отреагировал на инициативу депутатов отправить его в отставку

Глава Минздрава отметил, что не может назвать свою деятельность безупречной.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке.

В эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".

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"Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий. С последствиями, в частности, и их действий, я сейчас сталкиваюсь. Свою работу не могу назвать безупречной, но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - заявил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Степанова. Его инициаторами стали 96 депутатов из фракций "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

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