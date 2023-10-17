Кулеба пошутил, что у хорошего генерала всегда есть двойное дно.

У всех было понимание, что запасы оружия не бесконечны, поэтому и велась работа над увеличением производства оружия в странах НАТО.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос, относительно заявления председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра на Варшавском форуме безопасности, что страны НАТО уже "видят дно" в запасах вооружений, Кулеба рассказал анекдот. "НАТО достигло дна своих запасов, но тут внизу постучалась Украина и сказала : "Нет, нет. Это еще не дно, еще отдай вот и вот", - пошутил министр.

Он отметил, что еще в прошлом году было понимание, что будут иссякать запасы и начали работать над увеличением производства оружия в странах НАТО. При этом напомнил, что в начале года был инициирован Форум оборонных индстрий и 29 сентября провели его.

Видео дня

"Там был основан Альянс оборонных компаний, которые будут совместно с Украиной производить оружие. Сейчас уже 59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого альянса. Это конкретные обязательства вместе создавать необходимое оружие. Поэтому мы этот риск о достижении дна складов предусмотрели, мы с ним начали еще год назад работать и этот риск сейчас минимизирован", – подчеркнул Кулеба.

Он считает, что на сегодня у партнеров еще есть запасы оружия, которые нужны для фронта. "Но с другой стороны, мой опыт показывает, что каким бы ни был пустой склад, но у хорошего генерала всегда есть двойное дно. То есть под дном у него еще лежит запас снарядов, и мы знаем, как это дно открывать для того, чтобы ввезти в Украину необходимое оружие, чтобы оно было на фронте", - отметил Кулеба.

Министр рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно занимается вопросом оружия для Сил обороны. По его словам, иногда во время поездок, когда партнеры говорят, что какого-то оружия нет, то Зеленский называет какое оружие и сколько есть в этой стране. "Все будет нормально, не слушайте генералов-скептиков", - добавил Кулеба

Создан Альянс оборонных индустрий: что известно

29 сентября в Киеве состоялся Международный Форум Оборонных Индустрий (DFNC1), в котором приняли участие 252 компании из более чем 30 стран, которые производят полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

На мероприятии присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Также присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: