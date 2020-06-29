На Донбассе разрисовали и облили краской офис партии Медведчука, открытый неделю назад (фото)

Партийную приемную в Краматорске разрисовали красной краской, оставив на фасаде несколько надписей.

В городе Краматорске, который сегодня является административным центром Донецкой области, облили красной краской и разрисовали партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Фото с места инцидента опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.

"Приехал в Краматорск, а тут такое... Кажется, местные не рады новой приемной ОПЗЖ. Офис партии Медведчука на улице Стуса - особый цинизм, конечно. Не удивлюсь, если специально выбирали помещение именно на этой улице, чтобы поглумиться", - написал он.

Как пишут "Новости Донбасса", инцидент произошел в ночь на понедельник. Офис ОПЗЖ в городе был открыт только на прошлой неделе. На открытии присутствовала народный депутат от партии Наталья Королевская. Сейчас на фасаде видны надписи "Смерть ворогам" и "Смерть российским оккупантам", а также трещины на стекле.

Как сообщал УНИАН, 12 июня партия Медведчука поздравила граждан страны-агрессора "от имени украинцев" с днем России

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