ВР на следующей сессии может принять закон о парламентской оппозиции – Разумков

Рабочая группа по подготовке данного законопроекта работает, в ее состав входят представители всех фракций парламента.

Верховная Рада на следующей сессии может принять закон о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Александр Разумков сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии.

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Он отметил, что рабочая группа по подготовке данного законопроекта работает, в ее состав входят представители всех фракций парламента.

"Я надеюсь, что на следующей сессии мы сможем принять этот закон и в первом, и втором чтении. Очень на это надеюсь, потому что это было бы правильно", - сказал Разумков.

Он подчеркнул необходимость принятия такого закона.

Как сообщал УНИАН, 17 июля закончилась третья сессия ВР девятого созыва. Следующая четвертая сессия начнется 1 сентября.

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