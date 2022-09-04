Создание дополнительных миссий международных организаций для помощи гражданам Украины вызывают лишь скептическую улыбку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о давлении на Украину со стороны Организаций Объединенных Наций.

Об этом шла речь в его интервью "Голосу Америки".

По словам Лубинца, украинская сторона фиксирует не только нарушение прав граждан Украины, но и нарушение условий деятельности международных организаций, например Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций. В частности, Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста к пленным.

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"Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, должен быть обеспечен доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащих переводят в другое место. Россия не выполняет ни одну из этих норм. Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста. Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и по Организации Объединенных Наций", – отметил он.

ООН так же просто не допускают на временно оккупированную территорию. И это несмотря на то, что организацией сформированы 4 разных миссии в Украине (постоянная миссия в Украине, мониторинговая миссия, созданная в апреле, миссия для расследования событий в Еленовке и миссия для мониторинга ситуации на ЗАЭС).

В то же время к самим организациям также есть вопросы. В частности, омбудсмен заявил о давлении со стороны ООН на Украину.

"У нас больше всего вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример - это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями институции говорю об этом. Возможно, они тоже ищут какие-то дополнительные механизмы, но, когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает лишь скептическую улыбку", – говорит Лубінець.

Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН после того, как российский оккупант продемонстрировал череп якобы украинского бойца.

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