Также Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро.

Украина начала процедуру санкций против архитектурного бюро Австрии Coop Himmelblau за сооружение оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте по сооружению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро и его руководства, а также введения против них санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", - подчеркнул он.

Строительство австрийцами театра в оккупированном Крыму

Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте президента РФ Владимира Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе.

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По его словам, в октябре 2020 года он позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и одновременно однозначной легитимизации аннексии. Однако он не прислушался к аргументам посла.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко