"Экс-министра здравоохранения" оккупированного Крыма посадили на 10 лет за госизмену

Суд признал Петра Михальчевского виновным в госизмене.

Сегодня Днепровский районный суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Россией Крыма Петра Михальчевского виновным в совершении государственной измены.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

Суд признал Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в редакции от 2014) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, гражданин Украины Михальчевский после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное так называемое "министерство здравоохранения", оказывая таким образом помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Он участвовал в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности указанного "министерства".

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"Кроме того, оказывал помощь оккупационной власти в организации и проведении незаконного "референдума о статусе Крыма" в 2014 году, и отчитывался "руководству" оккупационной администрации, в частности по результатам голосования своих подчиненных, склоняя их к обретению гражданства Российской Федерации", - напомнили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Михальчевский возглавлял оккупационное министерство несколько месяцев в 2014 году, а затем переехал в Киев.

В начале января 2018 года сотрудники СБУ задержали его в Киеве.

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у Михальчевского паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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