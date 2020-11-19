В окружении мэра Киева рассказали, что повестка была, но в Госбюро расследований мэр не ходил.

Киевского мэра Виталия Кличко также вызвали в Государственное бюро расследований по делу событий на Майдане 2013-2014 годов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в окружении городского головы, комментируя информацию о якобы вызове Кличко, как и других лидеров Майдана, на допрос в ГБР.

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«Была повестка. Но он не ходил. Там что-то перенесли, кажется», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Кличко вызвали в качестве свидетеля по делу.

Ранее бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в ГБР относительно событий Революции Достоинства.

Обыски в Музее Революции достоинства: что известно

19 ноября в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у него дома сообщил директор музея Пошивайло.

На странице музея в Facebook говорится, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска изъяли документы из кабинета бухгалтерии.

Пошивайло заявил, что во время следственных действий в его доме изъяли жесткий диск с историей создания музея.

В полиции сообщили, что обыски в музее проводятся в рамках уголовного производства за ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислено на его счет авансовый платеж в размере более 111 миллионов гривень для выполнения строительных работ. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются", - заявили в полиции.

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Автор: Инна Андалицкая