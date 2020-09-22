Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
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Кто такой Алексей Сухачев
В бюро отметили, что Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».
Доктор юридических наук, Заслуженный юрист Украины.
С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБУ.
В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Предыдущий руководитель ГБР вернулся на должность заместителя
- С 17 марта полномочия директора ГБР исполнял заместитель директора Александр Соколов.
- Сейчас на сайте указано, что Соколов снова занял должность заместителя директора бюро.
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