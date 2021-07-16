Сейчас дело находится в суде.

Новоназначенный министр внутренних дел Украины Денис Монастырский относительно дела об убийстве журналиста Павла Шеремета призывает дождаться решения суда, а тогда уже он будет делать выводы относительно работы и качества правоохранительной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед голосованием за его назначение.

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко относительно его оценки дела Шеремета, Монастырский отметил: "По резонансным производствам, в частности по делу Шеремета... Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов, и после этого уже будут сделаны необходимые выводы относительно работы и качества правоохранительной системы".

Справка УНИАН. Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Татьяна Поляковская