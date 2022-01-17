Марина Порошенко призналась, что очень волнуется за мужа и аргументировала свою позицию.

Жена пятого президента, нардепа от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - Марина Порошенко - прокомментировала дело проти него в зале суда.

Видеокомментарий появился в Telegram-канале "Украина 24/7".

Марина Порошенко призналась, что волнуется за мужа и аргументировала свою позицию.

"Как жена, как человек я очень волнуюсь. Я волнуюсь, потому что я не верю нашему суду. Я не верю, что решение будет справедливым. Если бы они были демократичными и незаангажированными, они бы даже не начинали это дело... Оно пустое", - сказала жена Порошенко.

Она также призналась, что накануне возвращения в Украину ей удалось немного поспать, как и самому Петру Порошенко. Однако они рано проснулись, чтобы успеть на рейс.

Суд по делу Порошенко: что известно

Сегодня, 17 января, в Украину из Польши вернулся нардеп, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Самолет из Варшавы приземлился в столичном аэропорту "Жуляны". Впоследствии в Печерском суде началось заседание для избрания меры пресечения в "угольном" деле.

Читайте такжеПорошенко избирают меру пресечения в Печерском суде (онлайн-трансляция)Впоследствии стало известно, что адвокаты экс-президента выпросили перерыв. Сторона защиты утверждала, что ей нужно ознакомиться с материалами дела.

Перерыв длился более двух часов, сейчас Порошенко уже вернулся в зал суда с адвокатами, заседание продолжается.