"Узнал из новостей": Арахамия прокомментировал назначение скандального Шкарлета руководителем МОН

По его словам, осенью станет ясно, правильным ли было решение правительства назначить Сергея Шкарлета на должность и.о. министра.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допускает, что осенью Верховная Рада вернется к рассмотрению вопроса о назначении министра образования и науки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента.

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«Я думаю, что да», - сказал он, согласившись с тем, что вопрос назначения министра образования в парламенте переносится на осень.

На вопрос, что произошло, что парламент не назначил министра, Арахамия ответил: «Ничего не произошло. Мы просто этот вопрос рассматривали в парламенте, но правительство решило самостоятельно пойти по пути через (назначения) исполняющего обязанности».

По его словам, почему так произошло, надо спрашивать у правительства. «Я об этом узнал из новостей, честно говоря», - добавил глава фракции.

Он отметил, что его не возмущает то, что правительство назначило Сергея Шкарлета на должность и.о. министра в обход парламента. «Потому что были бешеные такие дискуссии на фракции, и мне кажется, что правительство понимало, что сейчас очень важный сезон для образования», - пояснил он.

«И без полноценного министра будет очень трудно двигаться, и правительство будет виновато перед депутатами, в том числе. Поэтому они взяли на себя ответственность и пошли самостоятельным путем до осени, а осенью мы увидим - это была измена или это была победа», - добавил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

18 июня депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что президент попросил фракцию «СН» поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. 19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

В свою очередь, депутат от «СН» Ирина Верещук заявила, что у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием уволить Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки.

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