Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) единственной альтернативой предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) единственной альтернативой предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщает МИД Украины, Кулеба принял участие в онлайн-конференции “Путь к Варшавскому форуму безопасности”.

В частности, в рамках дискуссионной панели по поводу безопасности региона Черного моря у него спросили, стремится ли Украина получить План действий по членству в НАТО.

"Единственная альтернатива предоставлению Украине Плана действий по членству - это членство Украины в НАТО", - подчеркнул Кулеба.

Он также напомнил, что большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и эта поддержка из года в год растет.

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По мнению главы МИД Украины, восточный фланг НАТО максимально активно должен взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами Альянса и гарантируют безопасность Европы, в частности Черноморского региона.

"Мы все естественные союзники по Черному морю. Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии", - заявил он.

Кулеба также проинформировал об угрозах растущей милитаризации временно оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.

План действий по членству Украины в НАТО: какая ситуация сегодня

8 октября президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украине нужен План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

31 октября 2019 года заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах заявила, что в Альянсе не хотят спекулировать относительно временных рамок получения Украиной Плана действий по членству.

25 октября 2019 года на тот момент вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что поданная Украиной в 2008 году заявка на получение ПДЧ в НАТО до сих пор действует, поэтому новую подавать не нужно.

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Автор: Виталий Саенко