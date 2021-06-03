Депутаты фракции убеждены, что этот законопроект дает большие возможности президенту и СНБО определить любого олигархом.

Лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик считает, что президентский законопроект об олигархах оказался «пшиком» и подготовлен только для политического пиара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам, комментируя внесенный накануне в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект.

Она отметила, что вокруг этого законопроекта было много разговоров, но внесенный текст является «пшиком». По ее словам, в законопроекте есть много неточностей.

Читайте такжеКогда появится закон об олигархах: Зеленский поделился подробностями«Мы все уже были немножко президентами, а теперь уже будем немного олигархами», - сказала Рудик.

Так, отметила она, в законопроекте довольно размыты критерии по определению олигарха и в связи с этим могут быть злоупотребления.

«Этот закон создан не для борьбы с олигархами, а чтобы дать возможность президенту и СНБО применить санкции против олигархов по своему усмотрению», - отметила Рудик.

Она обращает внимание на то, что среди критериев определения, что такое олигарх, это, в частности руководство политической партией и даже человек, подвозивший еду на Майдан, подпадает под критерий олигарха.

Рудик убеждена, что данный законопроект - это «политический пиар», а для реальной борьбы с олигархами необходимы изменения в антимонопольное законодательство, в налоговое и законодательства о СМИ.

Поэтому, по ее мнению, внесенный президентом законопроект «ничего не решает» в борьбе с олигархами.

Законопроект об олигархах

2 июня президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине. Документ обозначен как неотложный для рассмотрения.

В пресс-службе главы государства отметили, что этот законопроект определяет круг этих лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

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Автор: Надя Пришляк