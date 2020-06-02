В ЦИК заявили об отсутствии средств на проведение выборов на округе погибшего нардепа Давыденко

В комиссию еще не поступал ни один документ, который бы подтверждал досрочное прекращение полномочий депутата Давиденко.

В Центральной избирательные комиссии заявили об отсутствии средств на проведение выборов в 208-м округе (Черниговская область), на котором был избран народный депутат Валерий Давиденко, которого в мае нашли мертвым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комиссии сообщил председатель Центризбиркома Олег Диденко.

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«На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступил ни один документ, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата (Валерия Давыденко - УНИАН). Поэтому сейчас в ЦИК отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса. Как только такие документы поступят, Центральная избирательная комиссия будет определяться по этому поводу», - отметил он.

Председатель ЦИК добавил, что существует проблемная ситуация в связи с возможным проведением досрочных выборов в 208-м округе - отсутствие финансирования.

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«Последними изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должно решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов», - пояснил Диденко.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Киеве в собственном офисе по адресу ул. Большая Васильковская, 4-А, был найден мертвым, с огнестрельным ранением головы народный депутат, член депутатской группы «Доверие» Валерия Давыденко (1973 года рождения), рядом с ним был пистолет. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция как основную версию гибели Давыденко рассматривает самоубийство, однако следствие не исключало и версию инсценировки.

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