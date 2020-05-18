НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень

Агентство также проверяет декларацию нардепа Сергея Власенко.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции взялось за декларацию народного депутата, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Она недавно сообщила о получении почти 150 миллионов гривень.

"НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении агентства.

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Ранее депутаты подали в НАЗК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Так, Юлия Тимошенко получила от компании 148 млн грн, задекларировав этот доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, которая получена в США на стадии досудебного урегулирования".

Сергей Власенко в целом получил от компании Reid, Collins, Tsai LLP иностранного дохода на почти 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 млн грн, 56,9 млн грн, 57,3 млн грн и 8,9 млн грн).