Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - сказал президент.
Он еще раз призвал закрыть небо над территорией Украины, но также отметил, что вероятность положительного решения невысока.
"Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора про НАТО. Мы всегда говорим, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть "но" и каким будет ответ Альянса, если уже они на востоке Европы обращаются для защиты. Если к ним прилетят российские ракеты, не дай Бог, российские самолеты. Россия атаковала нашу Львовскую область, ракетный удар в 20 км от границ НАТО. На территории Альянса уже падали российские беспилотники", - резюмировал глава государства.
Также на Саммите президент поделился своим видением того, как можно остановить российскую агрессию и войну против Украины и создать новые гаранты безопасности и человечности:
"Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийства людей. И вы видите, как мы боремся. А вместе с вами будет точно полегче. И, самое главное, остановить разрушение демократий. Остановить сейчас, на нашей земле, или они придут и к вам."
Как сообщалось ранее, из-за отсутствия решения о закрытии неба поддержка украинцами вступления страны в НАТО сократилась.