Обязанности руководителя этого Госагентства временно будет исполнять Роман Комендант.

Мустафа Найем уволен с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, удовлетворив его заявление об увольнении. Обязанности руководителя этого Госагентства временно будет исполнять Роман Комендант.

Увольнение Найема: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 10 июня, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Это произошло вскоре после отставки вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова.

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Найем отмечал, что хочет покинуть пост из-за "системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия". Он утверждал, что, начиная с ноября 2023 года, команда Агентства начала сталкиваться "с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".

По словам Найема, Агентству полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог, "начали кошмарить бюрократией", когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в правительстве месяцами, а также с начала года Агентству "существенно урезали заработную плату".

Найем отмечал, что несмотря на все эти преграды, за все время большой войны Агентство не провалило и не остановило ни одного проекта, военного груза и эвакуационного маршрута.

При этом добавил, что все это было возможно благодаря поддержке министерства и министра, которые позволяли принимать самостоятельные решения и достигать результатов, "не дожидаясь ударов в спину". Найем отметил, что с увольнением министра это стало невозможным, и последнее решение главы правительства об отмене его официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило.

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