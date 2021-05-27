Европейские авиаперевозчики отказались летать над Беларусью после перехвата Ryanair.

Российская сторона не разрешила войти в воздушное пространство самолету авиакомпании Austrian Airlines, которая накануне отказалась от рейсов через Беларусь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий австрийского перевозчика.

Уточняется, что власти РФ не одобрили новый маршрут авиакомпании, из-за чего рейс "Вена-Москва" отменен.

Austrian вместе со многими другими европейскими компаниями решила не летать над Беларусью в связи с ситуацией по перехвату самолета Ryanair и задержанию сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая.

Читайте такжеWP: Лукашенко не побеждает, он в отчаянииКроме того, рейс Париж-Москва отменила французская авиакомпания Air France в обход Беларуси. Российский Интерфакс пишет, что формально авиасообщение между Францией и Россией не возобновили из-за пандемии, рейсы выполняются, но имеют статус грузопассажирских, то есть "вывозных". Каждый такой рейс должен согласовываться с российскими властями.

Одна из пассажирок отмененного рейса передала "Новой газете" видео объявления экипажа самолета. "Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации до сих пор", – обратился пилот к пассажирам.

В офисе Air France журналистам подтвердили, что рейс пришлось отменить из-за "технических причин", связанных с обходом воздушного пространства Беларуси, "что потребовало получение нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей".

Airfrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в пространство России. Это связано с решением компании облетать Беларусь



Видео: очевидец, для " Новой»https://t.co/XSCt0yqZ0Fpic.twitter.com/uZLrOw9x2W — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 26, 2021

Ряд европейских компаний после задержания в аэропорту "Минск" оппозиционера Романа Протасевича заявили, что отказываются летать над Беларусью, после рекомендаций EASA избегать полетов по такому маршруту.

В свою очередь, белорусская компания "Белавиа" отменила с 27 по 30 октября рейсы уже в 8 стран мира – Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона и Калининград.

23 мая Александр Лукашенко ради задержания Протасевича поднял в небо истребитель МиГ-29 и заставил пассажирский самолет Ryanair совершить экстренную посадку. Этому предшествовало сообщение белорусских диспетчеров о якобы обнаруженной в салоне "бомбе", однако СМИ эту информацию опровергают.

Роману Протасевичу на Родине грозит смертная казнь. Вместе с ним 23 мая задержали и россиянку Софию Сапегу. Сейчас она под двухмесячной стражей в СИЗО КГБ.

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Автор: Яна Ставская